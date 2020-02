Художник обдурив Google Maps за допомогою візка. Відео

У Німеччині художник Саймон Векерт створив несправжній затор у додатку Google Maps, перевозячи по Берліну 99 телефонів у візку.

Про це він розповів у своєму блозі. За словами Векерта, так йому вдалося обдурити алгоритми Google, щоб продемонструвати вплив віртуальних карт на реальний світ.

У художника вийшло зробити кілька вулиць "червоними" в Google Maps, переконавши додаток, що майже сто водіїв повільно їхали на певних ділянках дороги. Реальні водії уникали "заторів", тому художник йшов вулицями практично на самоті. Автор зазначив, що використовував колишні у вживанні смартфони.

На його переконання, такі додатки, як Google Maps, істотно змінили розуміння того, що таке карта, як з нею взаємодіяти, які у неї технологічні обмеження.

"У цьому сенсі Google Maps віртуально змінює справжнє місто", – сказав він.

Векерт також зазначив, що безліч додатків, включаючи Tinder і Airbnb, спираються на цю технологію.

"Всі ці додатки функціонують спільно з Google Maps і створюють нові форми віртуального капіталізму. Без цих карт не існувало б каршерінгів, Uber або систем прокату велосипедів", – зазначив художник.

У соцмережах почали активно обговорювати "обман" Векерта.

"Нісенітниця. Щоб це спрацювало, телефони повинні мати доступ до GPS, а ті, що лежать на дні [візку], його не мають. Крім того, Google швидше за все здатний розпізнавати "99 телефонів в одному місці . Вони ж якось фільтрують пішохідний рух".

"Можливо, тому він використовує візок: щоб рух був плавним, а не тремтячими, як при ході людини. І я не думаю, що верхні пристрої перекривають прийом GPS".

"Чому всі "екрани смартфонів" виглядають як приклеєні до телефонів папірці з нереалістичним для скла світловідображенням, а кут огляду не впливає на екран (на відміну від реальних екранів). Виглядає як фейк", – писали користувачі.

How comes that the "phone displays" look like paper printouts glued on top with unrealistic light reflections for glass, picture appearing to be not below glass and viewing angle having no effect (unlike proper displays, obvious in the video)? This seems fake as fuck. pic.twitter.com/h3BMcUNIRO - Juli Jane (@_julijane_) February 2, 2020

That's maybe why using the cart, so that it does not have the step-shaking, but smoother movement. And I do not think the upper devices will block the GPS signal too much. - treysis (@treysis) February 2, 2020

I call BS on this one. The phones need proper GPS reception for this to work and the ones in the deeper layers of the cart will not have that. Furthermore Google will probably filter out cases like "99 phones on a single spot". They need to filter out pedestrian traffic anyways. - Juli Jane (@_julijane_) February 2, 2020

Інші вважали "лайфхак" корисним.

"Хто-небудь зробить такий сервіс, який створює віртуальні затори. Ви зможете купити послугу, щоб прибрати затори в своєму районі".

someone will make this remote controlled and provide a virtual traffic jam as a service



you can order it to reduce traffic in your neighborhood - @ uint8_t @ chaos.social (@ uint8_t) February 2, 2020

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!