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4 лютого • оновлено в 02:49
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Художник обдурив Google Maps за допомогою візка. Відео

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У Німеччині художник Саймон Векерт створив несправжній затор у додатку Google Maps, перевозячи по Берліну 99 телефонів у візку.

Про це він розповів у своєму блозі. За словами Векерта, так йому вдалося обдурити алгоритми Google, щоб продемонструвати вплив віртуальних карт на реальний світ.

У художника вийшло зробити кілька вулиць "червоними" в Google Maps, переконавши додаток, що майже сто водіїв повільно їхали на певних ділянках дороги. Реальні водії уникали "заторів", тому художник йшов вулицями практично на самоті. Автор зазначив, що використовував колишні у вживанні смартфони.

Художник обдурив Google Maps за допомогою візка. Відео

На його переконання, такі додатки, як Google Maps, істотно змінили розуміння того, що таке карта, як з нею взаємодіяти, які у неї технологічні обмеження.

"У цьому сенсі Google Maps віртуально змінює справжнє місто", – сказав він.

Векерт також зазначив, що безліч додатків, включаючи Tinder і Airbnb, спираються на цю технологію.

"Всі ці додатки функціонують спільно з Google Maps і створюють нові форми віртуального капіталізму. Без цих карт не існувало б каршерінгів, Uber або систем прокату велосипедів", – зазначив художник.

У соцмережах почали активно обговорювати "обман" Векерта.

"Нісенітниця. Щоб це спрацювало, телефони повинні мати доступ до GPS, а ті, що лежать на дні [візку], його не мають. Крім того, Google швидше за все здатний розпізнавати "99 телефонів в одному місці . Вони ж якось фільтрують пішохідний рух".

"Можливо, тому він використовує візок: щоб рух був плавним, а не тремтячими, як при ході людини. І я не думаю, що верхні пристрої перекривають прийом GPS".

"Чому всі "екрани смартфонів" виглядають як приклеєні до телефонів папірці з нереалістичним для скла світловідображенням, а кут огляду не впливає на екран (на відміну від реальних екранів). Виглядає як фейк", – писали користувачі.

Інші вважали "лайфхак" корисним.

"Хто-небудь зробить такий сервіс, який створює віртуальні затори. Ви зможете купити послугу, щоб прибрати затори в своєму районі".

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Німеччина
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