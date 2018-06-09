Хтось жив? На Місяці помітили дивні руїни. Реальне фото

Уфологи заявили, що знайшли на зворотному боці Місяця руїни якоїсь гігантської споруди.

Вони нібито були помічені на одній із фотографій НАСА, зроблених супутником ЛРО, пише "Рамблер".

За словами фахівців, на фото чітко видно залишки шестигранних колон, які могли належати стародавньому храмові. Також уфологи припускають, що в центрі зруйнованої архітектурної споруди могла знаходиться велика статуя.

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Дослідники не сумніваються, що колись Місяць був заселений і на ньому жили істоти, яких люди вважали за богів. Правда, фахівці НАСА зазвичай ніяк не коментують подібні фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, астрономи Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі знайшли небесні тіла невідомого походження поруч з центром Чумацького Шляху.