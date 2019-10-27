Зарядка тримає 10 днів: представлено унікальний смартфон. Перші фото

Китайська компанія Hisense представила новий смартфон з екраном E-Ink на основі електронного паперу – Hisense A5.

Як передає НВ, виробник обіцяє, що телефон із таким екраном здатний витримати 10 днів автономної роботи.

Екран смартфона на 5,84 дюйма має роздільну здатність 1440*720. Відзначається, що у чорно-білих екранів із технологією E-Ink немає синього світлового випромінювання. Для нічного використання використовується "м'яке" регульоване підсвічування з 2048 рівнями.

Ілюстрація. Смартфон pexels.com

На відміну від сучасних смартфонів, використання такого екрану поза приміщеннями не викликає стресу для очей.

Смартфон оснащується камерами на 13 і 5 Мп, платформою Qualcomm Snapdragon 439, 4 ГБ оперативної пам'яті, 32 або 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті, акумулятором ємністю 4000 мАг.

На смартфон встановлена операційна система Android 9 Pie. Він важить 158 грамів, що важливо для пристрою, який призначений в основному для читання. Ціна стартує від $170.

Hisense A5 gizchina.com

Оскільки цей ґаджет призначений в основному для читання, він поставляється з низкою встановлених функцій. Наприклад, Hisense A5 підтримує читання книг за допомогою одного кліка.

Також смартфон Hisense A5 підтримує якість звуку HiFi. Завдяки професійному чіпу Hi-Fi ES9318, він здатний забезпечити чудову якість звуку. Таким чином, пристрій може використовуватися і в якості плеєра.

Hisense A5 gizchina.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше експерти американського видання Business Insider визначили кращий смартфон 2019 року та склали топ-ґаджетів. У списку було враховано співвідношення ціни та функціоналу пристроїв.

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