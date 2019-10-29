NASA за допомогою "Хаббл" зняли зловісний образ: страшне фото

Телескопу "Хаббл" вдалося зняти в місці зіткнення двох галактик дивне явище, що нагадує зловісне людське обличчя.

Знімок вчені опублікували на офіційному сайті обсерваторії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що галактики зіткнулися на відстані приблизно 700 мільйонів світлових років від Землі. При злитті утворилося кільце з рідкісної речовини, що і створило дивну картину.

"Хаббл" сфотографував моторошне "обличчя" в космосі

Так, яскраві ядра галактик на знімку нагадують своєю формою очі, а зоряна речовина – ніс і рот.

"Хаббл" сфотографував "череп" на місці зіткнення галактик hubblesite.org

"Хаббл" сфотографував зловісний знак у космосі hubblesite.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені NASA отримали за допомогою телескопа "Хаббл" нові знімки найбільш маловивчених крижаних гігантів у Сонячній системі.

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