Гучні звуки небезпечні під час вагітності, – вчені

Перебування в шумній обстановці не лише дратує, але й може нашкодити розвитку плода під час вагітності.

Так, учені з Ліхайського університету та коледжу Лафайет, США, з'ясували, що у вагітних, які проживають у районах із високим рівнем шуму, вищий ризик народити дитину з недостатньою масою тіла, що може негативно позначитися на її фізичному і психологічному розвитку, повідомляє ScienceDirect.

Під час дослідження вчені проаналізували записи про народження дітей в період із 2004 до 2016 року, які містили домашні адреси матерів, та інформацію про рівень шуму в різних районах міста.

У результаті з'ясувалося, що, проживаючи в районах зі значно підвищеним рівнем шуму, наприклад, біля аеропортів, у жінки на 22% вищий ризик народити дитину з дефіцитом маси тіла, що може в подальшому негативно позначитися на її фізичному і психологічному розвитку.

Вчені сподіваються, що нові відомості покажуть, наскільки шкідливим для здоров'я може бути вплив гучних звуків, а також зможуть допомогти вирішити проблему надмірного шуму в містах.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, вагітність "заразна": вчені зробили дивне відкриття.