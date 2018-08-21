Гігантські потоки: Землі напророкували погодну катастрофу

У майбутньому дощі і спека на Землі стануть ще більш тривалими через різкі змін у характері руху вітрів над Америкою, Європою та Азією, пов'язані з потеплінням Арктики.

Про це розповів дослідник Ханс Шнелльнгубер із Інституту кліматологічних досліджень в Потсдамі (Німеччина), повідомляє РІА Новини.

За його словами, погода у світі стала ніби "замороженою".

"Усю нашу планету охоплюють гігантські потоки повітря, які ми називаємо "планетними хвилями". Наші спостереження показують, що викиди парникових газів почали впливати на їх роботу, заважаючи їх поширенню і руху. Коли такі хвилі "застряють", вони, по суті, "заморожують" погоду, в результаті чого дощі перетворюються у потопи, хороша погода - у хвилі спеки, а посухи - у найпотужніші пожежі", - пояснив учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами експертів, для півдня України незабаром може втратити актуальність таке поняття як "кліматична зима".