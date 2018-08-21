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Гігантські потоки: Землі напророкували погодну катастрофу

2.5тЧитати новину російською

У майбутньому дощі і спека на Землі стануть ще більш тривалими через різкі змін у характері руху вітрів над Америкою, Європою та Азією, пов'язані з потеплінням Арктики.

Про це розповів дослідник Ханс Шнелльнгубер із Інституту кліматологічних досліджень в Потсдамі (Німеччина), повідомляє РІА Новини.

За його словами, погода у світі стала ніби "замороженою".

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"Усю нашу планету охоплюють гігантські потоки повітря, які ми називаємо "планетними хвилями". Наші спостереження показують, що викиди парникових газів почали впливати на їх роботу, заважаючи їх поширенню і руху. Коли такі хвилі "застряють", вони, по суті, "заморожують" погоду, в результаті чого дощі перетворюються у потопи, хороша погода - у хвилі спеки, а посухи - у найпотужніші пожежі", - пояснив учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами експертів, для півдня України незабаром може втратити актуальність таке поняття як "кліматична зима".

Місце
Україна
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
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