Гемініди 2020: українці 13-14 грудня зможуть спостерігати "королівський" метеорний потік

У ніч з 13 на 14 грудня в Україні можна буде спостерігати Гемініди – один з найпотужніших метеорних потоків, який вчені прозвали "королем" зіркових дощів.

Про природу явища і про те, як можна побачити Гемініди, розповідає OBOZREVATEL.

Зорепад Гемініди можуть спостерігати жителі всієї Землі. Його метеори входять в атмосферу нашої планети зі швидкістю близько 35 кілометрів на секунду, в результаті згорання залишаючи жовті, зелені або блакитні штрихи в небі.

За годину можна побачити до 120 об'єктів різного кольору. Спостерігати явище найкраще при чистому і темному небі, але воно буде настільки яскравим, що буде помітним навіть у населених пунктах з сильним світловим забрудненням.

Крім того, на відміну від 2019 року, коли пік гемінідів випав на повний місяць, цього року метеорний дощ припадає на молодик, тому небо буде значно темнішим.

Гемініди 2020 року випадають на молодик NASA

Як і інші метеорні потоки, Геменіди відбуваються щороку. Припадають вони на період з 7 по 17 грудня. На відміну від інших зорепадів, які спостерігаються при проходженні Землі через хвости комет, Гемініди мають інше походження – залишки астероїда Фаетон.

Коли Земля проходить через потік цих уламків, у нічному небі можна спостерігати до 150 падаючих зірок на годину. 2011 року Гемініди дали сплеск близько 200 метеорів на годину, що було вдвічі більше, ніж у серпневих Персеїд.

Астероїд Фаетон (3200 Phaethon) було відкрито 1983 року за допомогою інфрачервоного космічного телескопа. Астрономи вважають його чимось середнім між астероїдом і кометою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сатурн і Юпітер 21 грудня 2020 року зійдуться рекордно близько з часів Середньовіччя. Подібне зближення планет сталося 4 березня 1226 року.