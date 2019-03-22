Фото супермісяця підірвало мережу

Користувачі порталу Reddit активно обговорюють унікальний знімок повного місяця, зроблений одним з підписників саб-реддіта з тематикою фото.

Унікальність фотографії полягає в тому, що вона була зроблена в розмірі 8k, який дозволяє збільшити знімок і розглянути на ньому дрібні деталі поверхні Місяця.

Фото: reddit.com

"Минулої ночі я зробив 8k-знімок повного місяця в хмарах. Спробуйте збільшити, щоб побачити деталі поверхні", - написав автор фотографії.

"Я використовував різні налаштування для хмар і місяця, але це дуже близько до того, як це виглядало в окулярі мого телескопа минулої ночі", - додав під він під фотографією.

До свого повідомлення користувач мережі також додав посилання для можливості завантажити фото в HD-якості.

Пост фотографа зібрав понад 70 тис. голосів. У коментарях користувачі порталу захоплюються знімком і деталізацією поверхні небесного тіла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, повний місяць в День весняного рівнодення може позначитися на людях, змушуючи їх вести себе егоїстично, йти на поводу у швидкоплинних емоцій. Фахівці розповіли, чим загрожує це явище.

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