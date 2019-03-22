Фото супермісяця підірвало мережу

Користувачі порталу Reddit активно обговорюють унікальний знімок повного місяця, зроблений одним з підписників саб-реддіта з тематикою фото.
Унікальність фотографії полягає в тому, що вона була зроблена в розмірі 8k, який дозволяє збільшити знімок і розглянути на ньому дрібні деталі поверхні Місяця.
Фото: reddit.com
"Минулої ночі я зробив 8k-знімок повного місяця в хмарах. Спробуйте збільшити, щоб побачити деталі поверхні", - написав автор фотографії.
"Я використовував різні налаштування для хмар і місяця, але це дуже близько до того, як це виглядало в окулярі мого телескопа минулої ночі", - додав під він під фотографією.
До свого повідомлення користувач мережі також додав посилання для можливості завантажити фото в HD-якості.
I took an 8k picture of last night's supermoon through the clouds. Try zooming in to see the surface details from r/pics
Пост фотографа зібрав понад 70 тис. голосів. У коментарях користувачі порталу захоплюються знімком і деталізацією поверхні небесного тіла.
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