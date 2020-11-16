Фізично слабкі люди схильні до депресії і тривожності – дослідження

Вчені з Британії встановили зв'язок між рівнем фізичного розвитку і психологічним здоров'ям людини.

Відкриття зробила команда психіатрів з Університетського коледжу Лондона, роботу яких опублікував журнал BMC Medicine.

Як заявили дослідники, у фізично слабких людей ризик розвитку депресії і тривожності виявився вищим, ніж у фізично міцних людей.

У ході дослідження вчені проаналізували дані 153 тисяч добровольців. При цьому враховувалися вага, зріст, фізичні характеристики та наявність симптомів депресії і тривожності.

Фізичну силу учасників дослідження визначали за хватом і максимальним обсягом легенів: добровольці стискали динамометр, після чого проходили тестування на велотренажері.

У результаті порівняння даних психіатри виявили, що ознаки тривожності та депресії спостерігалися частіше у фізично слабких, ніж у фізично міцних людей.

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