Експерт розповіла, як часто потрібно міняти постільну білизну

Постільну білизну потрібно прати не рідше, ніж раз на тиждень. Крім того, необхідно регулярно його провітрювати після пробудження.

Про це розповіла мікробіолог Оксана Вольська в програмі "Ранок з Україною", пише "Сегодня". Так, рекомендується винести білизну на балкон, витрусити та, за можливості, залишити під променями сонця. Взимку ж постільну корисно залишати на морозі.

"Скоро зима, морози, в цей час для того, щоб убити пилового кліща, потрібно винести ліжко на мороз", – порекомендувала експерт.

Крім того, чиста постіль допомагає заснути. Так, більшість людей стверджують, що нічні тривоги залишають їх саме після зміни постелі.

Як відомо, ліжко є ідеальним місцем для розмноження незліченної кількості бактерій і грибків, які мешкають на тілі людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярні бренди спростували необхідність прати джинси. Також повідомлялося, що в Швейцарії створили джинси, які вбивають COVID-19.