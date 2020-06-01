Допоміг у SpaceX Маску: українець розробив програмне забезпечення для Falcon 9

Громадянин України Олексій Пахунов зіграв важливу роль в компанії SpaceX Ілона Маска.
Він працює старшим розробником програмного забезпечення групи Flight Software, повідомляється на сторінці SpaceOn Ukraine у Facebook.
Олексій Пахунов
facebook.com/SpaceOnUkraine
У чому саме він зіграв важливу роль в компанії Маска не уточнюється, проте відомо, що в 2015 році Пахунов відповідав за успішну посадку Falcon 9.
У своєму блозі українець написав, що пов'язаний багатьма обмеженнями, тому не може розкривати подробиці своєї роботи.
"Окремо уточню про питання про SpaceX. Я сильно обмежений в тому, що можу розповісти про роботу в компанії. Крім звичайних обмежень на поширення закритої інформації, працівники SpaceX потрапляють під обмеження ITAR (закон про контроль за експортом зброї). Фактично я можу говорити тільки про те, що вже (було) опубліковано в інтернеті і не більше того", – зазначив програміст.
До переходу в SpaceX українець працював в Microsoft, Google. В останній він працював над Chrome Remote Desktop.
Пахунов сам родом з Житомира, освіту здобував у Хмельницькому технологічному університеті "Поділля" за спеціальністю "Комп'ютерні системи та мережі".
Як повідомляв OBOZREVATEL, космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX 30 квітня поїхав в свій перший пілотований політ до Міжнародної космічної станції.
Вперше SpaceX відправила в космос корабель з людьми на борту, також вперше з 2011 року людей до МКС відправили не на російському "Союзі".
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