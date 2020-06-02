"Доїдає запаси СРСР": експерт вказав на провал Росії в космічній гонці

Росія відстала від космічної галузі, де лідерами стали США та Китай.

Про це "Гордону" повідомив радник голови Державного космічного агентства України, експерт в аерокосмічній діяльності Андрій Колесник.

"Запуск космічного апарату Crew Dragon – подія неординарна. Вона ознаменувала закінчення монополії Росії на доставку космонавтів на Міжнародну космічну станцію .... Тобто зараз Америка перехоплює у РФ можливість диктувати умови подальшої експансії в глибокий космос", – розповів він.

МКС

Колесник додав, що місце Росії в космічній гонці зайняв Китай, який скопіював досвід СРСР і вже випробовують новий космічний апарат для польотів на МКС.

"У Китаю є повний арсенал для пілотованих космічних польотів і перебування на космічній станції тривалий період. І я вважаю, що Росія вже не зможе втрутитися в цю космічну гонку США і Китаю. Крім модернізації своїх технічних засобів, РФ більше нічого не може запропонувати. Не тільки через брак грошей. Сама структура космічної діяльності в країні не сприяє появі таких людей, як Ілон Маск, не сприяє розвитку технічної думки і все ще базується на радянських принципах. Фактично Росія доїдає запаси з радянських часів", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня з другої спроби відбувся пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска. 31 травня Crew Dragon пристикувався з Міжнародною космічною станцією.

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