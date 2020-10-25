Додатки для сну можуть завдати шкоди дитині – вчені

Додатки з так званим "білим шумом", за допомогою яких батьки намагаються допомогти заснути неспокійній дитині, насправді можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Так, аналіз 38 різних досліджень показав, що це може суттєво порушити природний цикл сну, пише Daily Mail.

Як стверджується в популярних додатках, які були завантажені мільйони разів, "білий шум", такий як, наприклад, шум прибою або звуки природи, нібито допомагає заснути, оскільки згладжує різницю між навколишнім шумом і, наприклад, рухом транспорту або гавкотом собаки.

Проте, Національна служба охорони здоров'я Великобританії (NHS) рекомендувала в своєму блозі, щоб батьки не намагалися захистити свою дитину від звуків у нічний час, щоб вона звикала до шуму.

А в дослідженні 2014 року також було попереджено, що машини з білим шумом часто перевищують рекомендовані межі шуму для дітей і можуть привести до проблем зі слухом / мовленням.

Грунтуючись на цих висновках, лікарі рекомендували, щоб ці пристрої при їхньому використанні розташовувалися на відстані не менше двох метрів від дитячих ліжечок.

"Я б не став їх широко рекомендувати, тому що немає жодних доказів того, що вони дійсно працюють", – сказав Guardian Матіас Баснер, професор психіатрії Медичної школи Пенсильванського університету у Філадельфії.

Як відомо, термін "білий шум" позначає стаціонарний шум, спектральні складові якого рівномірно розподілені по всьому діапазону задіяних частот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені встановили, що гучні звуки небезпечні при вагітності.