До Землі на відстань, меншу ніж до Місяця, підлетить астероїд

Олексій Тітофф наука 22:32, 9.02.2021 Оновлено: 22:43, 9.02.2021

У четвер, 11 лютого, повз Землю пролетить астероїд під назвою 2021 CO, довжина якого близько 32 метрів.

За даними Національного управління США з аеронавтики і дослідження космосу (NASA), швидкість космічного тіла 11,6 кілометра на секунду або більш ніж 41 000 км/год, передає Express.

Астероїд наблизиться до нашої планети на відстань ближче, ніж розташований Місяць. Космічне тіло пролетить на відстані приблизно 346 тисяч кілометрів (від Місяця до Землі близько 384 тисяч км).

За класифікацією NASA астероїд позначено як "об'єкт, що зближується із Землею", однак він не становить загрози для нашої планети.

Траєкторія польоту астероїда 2 021 CO

У НАСА пояснили, що ОСЗ – це комети й астероїди, які було виштовхнуто гравітаційним притяганням прилеглих планет на орбіти, що дозволяють їм потрапити в поле Землі.

"Як примітивні будівельні блоки, що залишилися після процесу формування Сонячної системи, комети і астероїди дають ключ до розгадки хімічної суміші, з якої планети сформувалися близько 4,6 мільярда років тому", – додали в космічному відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поблизу Землі виявили гігантський троянський астероїд.

Коментувати
Технології наука

Дивіться також

Прорив на опорний пункт ЗСУ на Донбасі: випливли нові дані про пораненого і вбитого

Іран міг навмисно збити літак МАУ: деталі ЗМІ про секретний запис із Тегерана

Носити при собі чи тримати вдома: розбір законопроєктів про легалізацію зброї в Україні

У Конча-Заспі поскаржилися, що Тупицький і судді КСУ відмовилися виїжджати з неоплачених котеджів

Україні потрібен уряд професіоналів, якими є команда Тимошенко, – експерт