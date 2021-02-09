До Землі на відстань, меншу ніж до Місяця, підлетить астероїд

У четвер, 11 лютого, повз Землю пролетить астероїд під назвою 2021 CO, довжина якого близько 32 метрів.

За даними Національного управління США з аеронавтики і дослідження космосу (NASA), швидкість космічного тіла 11,6 кілометра на секунду або більш ніж 41 000 км/год, передає Express.

Астероїд наблизиться до нашої планети на відстань ближче, ніж розташований Місяць. Космічне тіло пролетить на відстані приблизно 346 тисяч кілометрів (від Місяця до Землі близько 384 тисяч км).

За класифікацією NASA астероїд позначено як "об'єкт, що зближується із Землею", однак він не становить загрози для нашої планети.

У НАСА пояснили, що ОСЗ – це комети й астероїди, які було виштовхнуто гравітаційним притяганням прилеглих планет на орбіти, що дозволяють їм потрапити в поле Землі.

"Як примітивні будівельні блоки, що залишилися після процесу формування Сонячної системи, комети і астероїди дають ключ до розгадки хімічної суміші, з якої планети сформувалися близько 4,6 мільярда років тому", – додали в космічному відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поблизу Землі виявили гігантський троянський астероїд.