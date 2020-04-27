Астероїд 52768 (OR2 1998) пронесеться повз Землю в середу, 29 квітня о 12:56 за Києвом. Космічний об'єкт пройде повз нашу планету на відстані приблизно 6 млн км.

За підрахунками вчених NASA, швидкість астероїда складає близько 8,7 км в секунду (31 320 км/год).

Попередньо встановлено, що розміри астероїда від 1,5 до 4,1 км в діаметрі. Астрономи класифікували астероїд, як "потенційно небезпечний".

Астероїд 52768 (OR2 1998) NASA

Астероїд 1998 OR2 відноситься до групи Амура. Астрономи виявили його в 1998 році, і пильно вивчали його, щоб розрахуватися орбіти астероїда до 2197 році.

Один оборот навколо Сонця він робить за 1345 земних днів або 3,68 земного року, максимально віддаляючись від нього на 561 млн км і наближаючись на 152 млн км.

Наступного разу астероїд пронесеться повз Землю 16 квітня 2079 року. Відстань між ним і нашою планетою складе всього 1,77 млн км, що приблизно в 4,6 рази більше середньої відстані від Землі до Місяця.

Як побачити астероїд

За підрахунками вчених, найближче до Землі астероїд виявиться 29 квітня, о 09:56 за Гринвічем (11:56 за Києвом). Космічне тіло зможуть спостерігати навіть астрономи-любителі через невеликі телескопи.

Якщо астероїд впаде на Землю

У разі падіння астероїда 52768 (OR2 1998) на Землю трапиться глобальний катаклізм. Попередні розрахунки показали, що може утворитися кратер діаметром в 10 км. Всі живі організми на відстані сотень кілометрів загинуть.

Однак по завіреннях учених саме цей астероїд не загрожує Землі, так як пройде на відстані приблизно в 16,36 рази більше, ніж від Землі до Місяця.

Астероїд Ілюстрація

Астероїди в Сонячній системі

За твердженням вчених, приблизно через 6 мільярдів років всі астероїди в Сонячній системі будуть знищені. В цей час Сонце почати світити в 10 тисяч разів яскравіше і просто перетворить всы найближчі астероїди в пил. При цьому, можливо, будуть знищені навіть такі планетоїди як Плутон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Землі загрожують 11 астероїдів, які були невідомі вченим. З одним з таких рано чи пізно зіткнеться наша планета.