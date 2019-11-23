До Землі мчить двійник челябінського метеорита

Російські фахівці виявили малий астероїд, що зближується із Землею, який можна порівняти розміром із челябінським метеоритом.

Відкриття зробили фахівці "Астрономічного наукового центру" в Амурській області, повідомляється на сайті "Роскосмосу".

Астрономічне тіло виявили 6 листопада. Було встановлено, що воно обертається навколо Сонця приблизно за 2,89 року й зближується із Землею.

"За оцінками, виявлений астероїд має поперечний розмір 10-15 м, що можна порівняти з метеоритом, який впав у районі Челябінська 15 лютого 2013 року", – сказано в повідомленні.

Астероїд помітили в момент максимального зближення із Землею – на відстані 139 тисяч кілометрів від центру планети.

Додається, що контрольна перевірка у базі даних Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу показала, що виявлений об'єкт раніше не спостерігався та є новим астероїдом.

Протягом 8 листопада підтверджувальні спостереження були отримані в обсерваторіях Great Shefford (Великобританія) і Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Іллінойс, США).

Астероїд Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені зробили важливе важливе відкриття про життя за межами нашої Сонячної системи.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!