Головна Новини
23 листопада • оновлено в 15:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ наука

До Землі мчить двійник челябінського метеорита

Читати матеріал російською

Російські фахівці виявили малий астероїд, що зближується із Землею, який можна порівняти розміром із челябінським метеоритом.

Відкриття зробили фахівці "Астрономічного наукового центру" в Амурській області, повідомляється на сайті "Роскосмосу".

Астрономічне тіло виявили 6 листопада. Було встановлено, що воно обертається навколо Сонця приблизно за 2,89 року й зближується із Землею.

Новини
Постріл із космосу: військові США розробляють технологію на енергії сонця

"За оцінками, виявлений астероїд має поперечний розмір 10-15 м, що можна порівняти з метеоритом, який впав у районі Челябінська 15 лютого 2013 року", – сказано в повідомленні.

Астероїд помітили в момент максимального зближення із Землею – на відстані 139 тисяч кілометрів від центру планети.

Додається, що контрольна перевірка у базі даних Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу показала, що виявлений об'єкт раніше не спостерігався та є новим астероїдом.

Протягом 8 листопада підтверджувальні спостереження були отримані в обсерваторіях Great Shefford (Великобританія) і Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Іллінойс, США).

Астероїд

Астероїд

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені зробили важливе важливе відкриття про життя за межами нашої Сонячної системи.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Дослідження вчених
Місце
Росія
Теги
Роскосмос космос земля
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Если упаден на украину,верните.Он наш.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги