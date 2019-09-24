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24 вересня • оновлено в 06:37
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До Землі мчить астероїд розміром з три піраміди Хеопса: що відомо

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У вівторок, 24 вересня, до Землі наблизиться великий астероїд під назвою 523934 (1998 FF14).

Про це повідомляється на сайті Центру дослідження навколоземних об'єктів NASA. Розмір небесного тіла, орієнтовно становить від 190 до 430 метрів.

Відзначається, що астероїд можна порівняти з двома-трьома пірамідами Хеопса, висота якої сягає 139 метрів.

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До Землі мчить астероїд розміром з три піраміди Хеопса

До Землі мчить астероїд розміром з три піраміди Хеопса

Ілюстрація

Він наблизиться до Землі на 4,2 мільйона кілометрів.

До Землі мчить астероїд розміром з три піраміди Хеопса: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, весною 2019 року NASA провели перші загальпланетарні вчення на випадок зіткнення Землі з величезним астероїдом, проте вони не увінчалися успіхом.

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