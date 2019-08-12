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До Землі мчить астероїд розміром з піраміду Хеопса

1.6т Читати матеріал російською

У кінці серпня поточного року до Землі наблизиться "потенційно небезпечний" астероїд, що перевершує за своїми розмірами Велику піраміду Гізи.

Як передає "РИА Новости", про це свідчать дані NASA. Так, діаметр астероїда 2019 OU1 становить 160 метрів, що на 20 метрів більше, ніж найвідоміша єгипетська піраміда.

Астрологи попереджають, що 28 серпня 2019 OU1 виявиться в 40 разів ближче до Землі, ніж Венера.

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Астероїд мчить до Землі

Астероїд мчить до Землі

Ілюстрація

Астероїд розминеться з нашою планетою на відстані близько мільйона кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заспокоїли, зазначивши, що великий астероїд Апофіс, який мчить до Землі, в ідеалі не повинен викликати жодних серйозних катаклізмів.

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