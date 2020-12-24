До Землі летять три небезпечних астероїди: названо дати

У Центрі дослідження навколоземних об'єктів Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) заявили про наближення до Землі трьох "потенційно небезпечних" астероїдів.

За розрахунками фахівців, об'єкти мають наблизитися до нашої планети на відстані приблизно 3 млн км 25 грудня. Про це йдеться на сайті NASA.

Найбільший астероїд 501647 (SD224 2014 року) має діаметр 92-210 метрів, що дає змогу віднести його до небесних тіл, які становлять потенційну загрозу для Землі.

Прикметно, що цей об’єкт не найбільш рідкісний "відвідувач" у космосі, порівняно близькому до нашої планети. Востаннє він пролетів повз Землю в січні 2020 року, а наступного разу знову з'явиться біля неї в грудні 2021 року.

Дані NASA cneos.jpl.nasa.gov

Два інших об'єкти, які наблизяться до Землі 25 грудня, будуть астероїдами 2020 YM1 і 2020 XY. Швидкість цих небесних тіл варіюється від 3 до 10 км/с, а діаметр досягає більше ніж 460 футів (майже 140 м).

Найбільший астероїд 501647 досягає в діаметрі до 210 метрів

Додамо, що раніше в NASA також попередили про наближення до Землі великого астероїда 153201 (2000 WO107). Зокрема, 29 листопада він пролетів на відстані 4,3 млн км від нашої планети, а наступне зближення буде в 2024 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL :