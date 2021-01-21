У п'ятницю, 22 січня, повз Землю пронесеться 55-метровий астероїд 2020 YE5.

Як повідомили в Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космосу (NASA), космічне тіло пролетить на відстані, близькій до розташування Місяця (в середньому 384 тисячі кілометрів), передає Express.

"Астероїд, відомий як 2020 YE5, наразі пролітає повз Марс. 55-метровий астероїд пролетить близько до Землі", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що швидкість астероїда 10,5 кілометрів на секунду або 37 800 км/год. На такій швидкості він може легко зробити повний оберт навколо Землі всього за годину, зазначили в NASA.

У космічному відомстві сказали, що немає вірогідності, що YE5 зіткнеться із Землею. Але через його близький прольот повз нашу планету, він значиться як "об'єкт, що зближується із Землею".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у NASA розповіли, що на початку січня 2021 року повз Землю пролетять чотири об'єкти, зокрема величезний астероїд.