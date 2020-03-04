До Землі летить величезний астероїд: названа нова дату "кінця світу"

29 квітня 2020 року на близькій відстані близько планети Земля пролетить величезний астероїд 52768 (OR2 1998).

Про це попередили фахівці NASA, передає Express.

"NASA підрахувало, що астероїд рухається в нашому напрямку зі швидкістю близько 8,7 км в секунду або 19 461 миль/год (31 320 км/ч). З таким темпом астероїд наблизиться до Землі 29 квітня", – повідомили вчені.

За оцінками NASA, потенційно небезпечний астероїд 52768 (OR2 1998) має розміри від 1,5 до 4,1 км в діаметрі. Астрономи класифікували це космічне тіло, як "потенційно небезпечний".

Попередньо астероїд наблизиться до нашої планети на відстань приблизно в 0,04 205 астрономічних одиниць. 1 астрономічна одиниця – це середня відстань від нашої планети до Сонця – становить близько 149 600 000 км. Тобто астероїд пройде повз планету на відстані, приблизно в 16,36 рази більше, ніж відстань від Землі до Місяця.

Попередній розрахунок учених показав, що в разі падіння астероїда на Землю відбудуться планетарні зміни: "кратер в 10 км і більше: глобальне спустошення і можливий колапс цивілізації".

Астероїд

Дослідники повідомили, що для порівняння, астероїд, який, як вважають, убив динозаврів, був шириною 10 км.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Землі загрожують 11 астероїдів, які були невідомі вченим. З одним з таких рано чи пізно зіткнеться наша планета.

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