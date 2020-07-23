До Землі летить гігантський астероїд: названа дата "зустрічі" з планетою

29 листопада 2020 року до планети Земля наблизиться гігантський астероїд, що отримав назву 153201 (2000 WO107).

Фахівці NASA віднесли цей астероїд до потенційно небезпечних, повідомляє пресслужба Центру дослідження навколоземних об'єктів американського космічного відомства.

Відомо, що діаметр астероїда складає від 370 до 820 м. Небесне тіло промчить повз нашу планету зі швидкістю 25,07 км/c на відстані 4,3 млн км. Відзначимо, що ця відстань в 11 разів більша, ніж дистанція від Землі до її супутника Місяця.

Астероїд виявлений у 2000 році. Один оборот навколо Сонця він робить приблизно за 318 земних діб. Спектральний аналіз показав, що астероїд може містити нікель, залізо і кобальт.

Моделювання орбіти астероїда NASA

Як повідомляв OBOZREVATEL, дуже близько над Землею пролетів астероїд діаметром 230 метрів.