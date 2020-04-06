До Сонця летить "отруйна" комета: коли і де можна буде побачити

У травні до Сонця наблизиться комета C/2019Y4 Atlas, в ядрі якої міститься небезпечна речовина ціан, що буде видно неозброєним оком із Землі.

Про небесне тіло розповіла вчена-астроном, співробітниця Московського планетарію Людмила Кошман, пише РИА Новости. 24 травня комета нібито наблизиться до Землі на максимальну відстань – 117 мільйонів кілометрів.

"За останні сім років вона може стати найяскравішою на нашому небі. Через сонячний вітер у неї починають утворюватися хвости – один газовий, інший пиловий, які надають їй особливий видовищний вид", – поділилася вона.

До Сонця летить "отруйна" комета kosmokid.ru

Очікується, що 31 травня комета наблизиться на відстань 38 мільйонів кілометрів до Сонця і пройде ближче, ніж Меркурій.

"На кінець березня – початок квітня комета має блиск восьмий зоряної величини. Це означає, що, наближаючись до Сонця, комета стрімко починає випаровуватися", – пояснила співробітниця планетарію.

До кінця квітня, за словами Кошман, яскравість комети збільшиться і її можна буде побачити неозброєним оком. "Її яскравість досягне другої зоряної величини, тобто вона буде такою ж яскравою, як зірки Великої Ведмедиці", – розповіла вчена.

За її твердженням, останній раз ця комета пролітала повз Землю на початку IV тисячоліття до нашої ери, "коли будувалися піраміди в Єгипті".

На зоряному небі комета буде зеленого кольору. "Це залежить від газів, які містяться в ядрі комети. Зелений колір їй додає ціан, тому що ультрафіолетове випромінювання збуджує молекули ціану і вони починають флуоресцирувати", – зазначила Кошман.

C/2019Y4 Atlas була відкрита 28 грудня 2019 року системою виявлення потенційно небезпечних астероїдів ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System). Тоді вона була дуже маленькою – 20-ї зоряної величини, при тому, що людське око здатне в хороших метеоумовах розгледіти п'яту-шосту зоряну величину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 29 квітня, біля Землі на мінімальній відстані пройде великий астероїд 52768 (OR2 1998), який потенційно небезпечний для нашої планети.

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