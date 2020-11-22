Дитячий протигаз "Міккі Маус" часів Другої світової показали в мережі. фото

У мережі показали, як виглядав розроблений під час Другої світової війни дитячий протигаз у вигляді Міккі Мауса.

Архівний знімок опублікували на сторінці "Історичні фото" в Twitter. "Дитячий протигаз у вигляді Міккі Мауса. Великобританія, 1940 рік", – йдеться в підписі до фото.

Як відомо, цю модель протигаза створив американський художник-мультиплікатор Уолт Дісней. Передбачалося, що використання такого засобу захисту буде подаватися в ігровій формі для зменшення страху та дискомфорту під час газової атаки у дітей.

Всього було вироблено близько тисячі таких протигазів. Зараз частина з них зберігається в музеях США: в Оклахома-Сіті, Алабамі, "Архіві Уолта Діснея" в Каліфорнії, Форт-Леонард-Вуді в Міссурі та інших.

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