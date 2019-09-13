"Десяте життя": у Китаї за $35 тисяч клонували кота

У Китаї бізнесмен Хуан Ю настільки засмутився через смерть власного кота із кличкою Часник, що вирішив замовити його клон.
Така примхма коштувала йому $35 тисяч, написало видання "ВВС Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Пекінська компанія взялася "відтворити" кота. Науковці взяли ДНК мертвої тварини і створили ембріон. Його помістили до сурогатної матері, а потім народився ідентичний кіт.
У Китаї за $35 тисяч клонували кота
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, ще у 2006 році в Ірані вчені провели досліди з клонування тварин. 2 серпня в науково-дослідному центрі "Руйан" на світ з'явилася перша така вівця.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал