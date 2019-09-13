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13 вересня • оновлено в 03:49
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"Десяте життя": у Китаї за $35 тисяч клонували кота

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У Китаї бізнесмен Хуан Ю настільки засмутився через смерть власного кота із кличкою Часник, що вирішив замовити його клон.

Така примхма коштувала йому $35 тисяч, написало видання "ВВС Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пекінська компанія взялася "відтворити" кота. Науковці взяли ДНК мертвої тварини і створили ембріон. Його помістили до сурогатної матері, а потім народився ідентичний кіт.

У Китаї за $35 тисяч клонували кота

У Китаї за $35 тисяч клонували кота

Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ще у 2006 році в Ірані вчені провели досліди з клонування тварин. 2 серпня в науково-дослідному центрі "Руйан" на світ з'явилася перша така вівця.

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Місце
Китай
Тег
кіт
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