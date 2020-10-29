День народження інтернету: історія мережі та несподівані факти

Днем народження інтернету вважається 29 жовтня. Так, цього дня1969 року в США між вузлами мережі вперше було проведено сеанс зв'язку.

А вже 1971 року з'явилася перша програма для електронної пошти. Детальніше про появу всесвітньої мережі читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія появи інтернету

Рівно 51 рік тому, 29 жовтня 1969 року, о 21:00 між двома першими вузлами мережі ARPANET було проведено сеанс зв'язку. Вузли розміщувалися в 640 кілометрах один від одного – в Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса і в Стенфордському дослідницькому інституті.

Першого разу вдалося відправити лише два символи "LO" (планувалося передати "LOG", що означало команду входу до системи LOGIN), після чого мережа перестала працювати. У робочий стан її повернули до 22:30 і наступна спроба виявилася успішною. Цю дату прийнято вважати днем народження інтернету.

До 1997 року в інтернеті налічувалося близько 10 мільйонів комп'ютерів ілюстрація / Pixabay

До 1971 року було розроблено першу програму для відправки електронної пошти мережею; в 1973-му до мережі через трансатлантичний телефонний кабель було підключено перші іноземні організації з Великобританії та Норвегії – мережа стала міжнародною.

У січні 1989 року мережа складалася з 80 тисяч вузлів, а в листопаді – вже з 160 тисяч. До 1997 року в інтернеті налічувалося вже близько 10 мільйонів комп'ютерів. 2015 року в світі було зафіксовано 8,1 мільярда підключених до інтернету пристроїв.

Цікаві факти

Перший в світі сайт – info.cern.ch – з'явився 6 серпня 1991 року. Його створив Тім Бернерс-Лі – автор URI, URL, HTTP, HTML і Всесвітньої павутини. На сайті він опублікував опис нової технології World Wide Web. Сайт існує досі.

Тім Бернерс-Лі – автор Всесвітньої павутини і творець першого в світі сайту Wikipedia

Весь інтернет з усім його цифровим вмістом важить 50 грамів.

Google – найпопулярніший сайт у світі.

Університет Чикаго 2013 року провів дослідження знайомств. Виявилося, що третина опитаних пар познайомилися онлайн.

Загальна потужність, споживана інтернетом, становить мінімум 55 мільйонів кінських сил або 40,4 мільйона кіловат. Цієї енергії вистачило б для запуску ракети-носія "Восток".

Google – найпопулярніший сайт в світі Pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені створили образ співробітника на віддаленій роботі через 25 років. У результаті такого режиму дня людині загрожує ожиріння, постійний стрес і багато інших проблем зі здоров'ям.