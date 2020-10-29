День народження інтернету: історія мережі та несподівані факти

Анна Паскевич наука 07:00, 29.10.2020

Днем народження інтернету вважається 29 жовтня. Так, цього дня1969 року в США між вузлами мережі вперше було проведено сеанс зв'язку.

А вже 1971 року з'явилася перша програма для електронної пошти. Детальніше про появу всесвітньої мережі читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія появи інтернету

Рівно 51 рік тому, 29 жовтня 1969 року, о 21:00 між двома першими вузлами мережі ARPANET було проведено сеанс зв'язку. Вузли розміщувалися в 640 кілометрах один від одного – в Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса і в Стенфордському дослідницькому інституті.

Першого разу вдалося відправити лише два символи "LO" (планувалося передати "LOG", що означало команду входу до системи LOGIN), після чого мережа перестала працювати. У робочий стан її повернули до 22:30 і наступна спроба виявилася успішною. Цю дату прийнято вважати днем народження інтернету.

До 1997 року в інтернеті налічувалося близько 10 мільйонів комп'ютерів
ілюстрація / Pixabay

До 1971 року було розроблено першу програму для відправки електронної пошти мережею; в 1973-му до мережі через трансатлантичний телефонний кабель було підключено перші іноземні організації з Великобританії та Норвегії – мережа стала міжнародною.

У січні 1989 року мережа складалася з 80 тисяч вузлів, а в листопаді – вже з 160 тисяч. До 1997 року в інтернеті налічувалося вже близько 10 мільйонів комп'ютерів. 2015 року в світі було зафіксовано 8,1 мільярда підключених до інтернету пристроїв.

Цікаві факти

  • Перший в світі сайт – info.cern.ch – з'явився 6 серпня 1991 року. Його створив Тім Бернерс-Лі – автор URI, URL, HTTP, HTML і Всесвітньої павутини. На сайті він опублікував опис нової технології World Wide Web. Сайт існує досі.

Тім Бернерс-Лі – автор Всесвітньої павутини і творець першого в світі сайту
Wikipedia

  • Весь інтернет з усім його цифровим вмістом важить 50 грамів.

  • Google – найпопулярніший сайт у світі.

  • Університет Чикаго 2013 року провів дослідження знайомств. Виявилося, що третина опитаних пар познайомилися онлайн.

  • Загальна потужність, споживана інтернетом, становить мінімум 55 мільйонів кінських сил або 40,4 мільйона кіловат. Цієї енергії вистачило б для запуску ракети-носія "Восток".

Google – найпопулярніший сайт в світі
Pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені створили образ співробітника на віддаленій роботі через 25 років. У результаті такого режиму дня людині загрожує ожиріння, постійний стрес і багато інших проблем зі здоров'ям.

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