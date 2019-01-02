''Далекий світ'': NASA показало унікальний знімок з меж Сонячної системи

NASA опублікувало перший знімок найвіддаленішого об'єкта Сонячної системи, який зробив зонд New Horizons.

Виявлений астероїд Ultima Thule, який фахівці назвали "крихітним далеким світом", знаходиться на відстані в 4 млрд миль від Сонця і близько 1 млрд миль від Плутона.

Ймовірно, він є найстарішим космічним тілом, яке коли-небудь вдавалося сфотографувати людству. Як видно на знімку, астероїд схожий на сніговика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в NASA оприлюднили унікальний запис з Марса, звуки на якому ніколи не чула ні одна людина.