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''Далекий світ'': NASA показало унікальний знімок з меж Сонячної системи

2.2тЧитати матеріал російською

NASA опублікувало перший знімок найвіддаленішого об'єкта Сонячної системи, який зробив зонд New Horizons.

Виявлений астероїд Ultima Thule, який фахівці назвали "крихітним далеким світом", знаходиться на відстані в 4 млрд миль від Сонця і близько 1 млрд миль від Плутона.

Ймовірно, він є найстарішим космічним тілом, яке коли-небудь вдавалося сфотографувати людству. Як видно на знімку, астероїд схожий на сніговика.

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''Далекий світ'': NASA показало унікальний знімок з меж Сонячної системи
''Далекий світ'': NASA показало унікальний знімок з меж Сонячної системи
''Далекий світ'': NASA показало унікальний знімок з меж Сонячної системи

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в NASA оприлюднили унікальний запис з Марса, звуки на якому ніколи не чула ні одна людина.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
Тег
NASA
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