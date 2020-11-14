Curiosity зробив нове селфі з Марса. Фото

Юрій Сергієнко наука 02:25, 14.11.2020 Оновлено: 02:30, 14.11.2020

Марсохід NASA Curiosity переслав своє нове селфі з поверхні Червоної планети.

Знімок був зроблений в регіоні Мері Еннінг 25 жовтня і складається з 59 фотографій, повідомляється на сайті американського аерокосмічного агентства (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Марсохід продовжує вивчати район гори Шарм. З липня він працює в регіоні Мері Еннінг (названий на честь англійського палеонтолога 19-го століття).

Нове селфі марсохода.
NASA

Curiosity вже встиг відібрати три зразки породи, які будуть передані на дослідження вченим.

Curiosity взяв три зразка проб поверхні Марса.
NASA

Як повідомляв OBOZREVATEL, опублікувало 360-градусну панораму Марса. Вона була складена з 122 фотографій, отриманих завдяки роботі марсохода Curiosity.

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