Curiosity зробив нове селфі з Марса. Фото
Марсохід NASA Curiosity переслав своє нове селфі з поверхні Червоної планети.
Знімок був зроблений в регіоні Мері Еннінг 25 жовтня і складається з 59 фотографій, повідомляється на сайті американського аерокосмічного агентства (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).
Марсохід продовжує вивчати район гори Шарм. З липня він працює в регіоні Мері Еннінг (названий на честь англійського палеонтолога 19-го століття).
Curiosity вже встиг відібрати три зразки породи, які будуть передані на дослідження вченим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, опублікувало 360-градусну панораму Марса. Вона була складена з 122 фотографій, отриманих завдяки роботі марсохода Curiosity.