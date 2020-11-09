COVID-19 може зістарити мозок на 10 років – дослідження

Анна Паскевич наука 04:15, 9.11.2020

Коронавірус може завдати шкоди головному мозку. У найважчих випадках захворювання спостерігається погіршення когнітивних показників, яке еквівалентне старінню мозку на десять років.

До такого висновку прийшли вчені з Імперського коледжу Лондона, які вивчили дані більше 84 тисяч осіб, повідомляє Alkhaleej Today.

Як встановили фахівці, іноді COVID-19 призводить до когнітивного дефіциту, який зберігається протягом декількох місяців.

Певне погіршення когнітивних показників відначалося навіть у людей без явних симптомів захворювання.

При цьому, як пише видання, незалежні експерти закликають скептично ставитися до таких результатів дослідження, оскільки когнітивна функція учасників дослідження не була відомою до зараження COVID-19. Також озвучені дані не відображають довгострокової перспективи в плані когнітивних функцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені визначили траєкторію COVID-19: дистанція в 1,5 метра не врятує. Частинки коронавірусу нового типу, який визнано пандемією, можуть поширюватися набагато далі, ніж передбачалося раніше.

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