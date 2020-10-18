COVID-19 може повністю "витіснити" грип з Землі? Вчені помітили незвичну тенденцію

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про різке скорочення числа хворих на грип у світі на тлі пандемії коронавірусу.

Так, за тиждень 7-14 вересня плафторма FluMart зафіксувала лише 12 лабораторно підтверджених випадків грипу на всій планеті, пише BBC.

Навіть з огляду на те, що це може бути лише частина випадків захворювання, бо не всі люди звертаються за медичною допомогою і в деяких регіонах може проводитися менше тестів, багато експертів підозрюють, що тенденція зводиться до фізичного дистанціювання і поліпшенню гігієни на хвилі пандемії COVID-19 .

У зв'язку з цим вчені стурбовані рядом питань, наприклад, наскільки ймовірним є те, що грип може зникнути назавжди та чи були вражені інші віруси?

Вважається, що вперше на грип люди заразилися від перших одомашнених птахів близько 10 тисяч років тому. З Європи інфекція проникла до Америки разом з першими колонізаторами, які також привезли з собою віспу, кір, бубонну чуму, малярію, проказу, вітрянку, паротит, тиф, холеру, дифтерію й жовту лихоманку.

Жоден з цих патогенів не було остаточно ліквідовано, поки 8 травня 1980 року ВООЗ офіційно не оголосила світ вільним від віспи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рач-епідеміолог Людмила Мухарська повідомила, що відрізнити COVID-19 від грипу неможливо.