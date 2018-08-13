Чупакабра чи НЛО? В Аргентині знайшли по-звірячому знівечених тварин

Убитих дивним чином тварин без язиків виявили у місті Санта-Фе, Аргентина.

За словами місцевих фермерів, тварин спотворили прибульці. Вони бачили в небі перед інцидентом дивні вогні, які не були зірками, пише Daily Star.

"У них не було язиків і м'яса навколо щелепи. Але кістки були на місці. Здається, що рівні розрізи були зроблені лазером, так як немає ніяких слідів використання ножа. При цьому не було слідів крові, і ніхто не з'їв їх туші", - повідомив господар однієї з корів Норберто Біері.

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Ще одна версія винного від місцевих - чупакабра - міфічний персонаж, який харчується кров'ю тварин. У семи знайдених корів були відсутні деякі ділянки тіл, включаючи і геніталії.

Обставини смерті тварин до цих пір не встановлені. Однак вдалося з'ясувати, що вони точно не були отруєні. Один із фермерів розповів, що подібні випадки траплялися і раніше. І найчастіше згадувалися дивні вогні в якості провісників біди. Деякі вважали ці жахливі акти справою рук військових або таємних сатанистських культів. Також серед версій фігурували гризуни.

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