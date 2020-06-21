Чому кропива пече: вчені відкрили таємницю

Учені з Данії пояснили таємницю печіння кропиви, а також здатність інших найтонших органічних елементів пробивати матерію.

Як виявилося, вся справа – в особливій конструкції. Дослідження вчених було опубліковано в журналі Nature Physics, пише "Лента".

Дослідників зокрема хвилювало те, як колючки кропиви або хоботок комара здатні проникати крізь шкіру, зберігаючи свою цілісність і викликаючи біль або печіння.

У підсумку вчені прийшли до висновку, що таємниця вкрай тонких, але міцних загострених елементів криється в ідеальному балансі між товщиною і методом кріплення до живого організму.

Відкрито таємницю печіння кропиви ілюстративне фото

Крім хоботка комара і колючок кропиви, прикладами подібних випадків в природі можуть послужити загострені органи водоростей, морських їжаків та інших тварин.

У рамках дослідження біологи провели понад 200 експериментів. Було розглянуто органічні елементи різної товщини та будови – починаючи від колючок розмірів 50 нанометрів до бивня довжиною 2,5 метра, який належить нарвалу. В експериментах було перевірено голки для шприців, тонкі цвяхи й списи, однак порівняння їх з органічними колючками виявилося не на користь штучних предметів побуту та зброї.

Як виявилося, максимальна міцність і проникаюча здатність колючок або гострих хоботків зумовлена особливою конструкцією.

Учені вважають, що нові знання можуть допомогти у створенні ідеально загострених предметів: наприклад, голок для шприців максимальної ефективністі, які швидко і безболісно доставлятимуть препарат до організму людини.

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