Чим рудоволосі відрізняються від інших: недоліки та переваги

Власниками рудого волосся є лише 2% населення Землі. Причому такі люди не лише є рідкістю, але й мають свої особливості.

OBOZREVATEL з'ясовував, чим вони відрізняються від інших, від чого найчастіше страждають та що, навпаки, їм не загрожує.

Природа рудого волосся

Так, щоб дитина народилася рудоволосою, потрібно, щоб хоча б один з його батьків був носієм рідкісного гена MC1R. Цей ген змушує клітини більш активно виробляти червоний пігмент феомеланін.

Вчені вважають, що MC1R був присутній ще у неандертальців, які жили на території Європи 200 тисяч років тому. При цьому даний ген несе як деякі ризики для здоров'я, так і переваги.

Рудоволосих людей на землі – близько 2% Ілюстративне фото / Pixabay

Хвороби, до яких рудоволосі схильні більше за інших

Через чутливість до ультрафіолету рудоволосі люди мають більш високий ризик розвитку раку шкіри та ймовірність обгоріти на сонці: в їхній світлій шкірі майже не виробляється меланін.

Тонка шкіра рудих людей більш схильна до пошкоджень і грибкових захворювань.

Рудоволосі люди мають низький больовий поріг, вони більш чутливі до болю, пов'язаного з впливом тепла, та вимагають більших доз анестезії.

Особливості рудоволосих людей

Часто рудоволосі діти отримують діагноз "синдром дефіциту уваги та гіперактивності" (СДУГ). Але це скоріше не хвороба, а особливість нервової системи.

Власники рудого волосся мають більш тонку рогівку очей, тому їм важче звикнути до носіння лінз.

Особливості рудоволосих людей Ілюстративне фото / Pixabay

Переваги власників рудого волосся

Переваги рудих людей в основному пов'язані з більш легким засвоєнням вітаміну D. Наприклад, рудоволосим не загрожує рахіт або артрит.

Руді чоловіки на 50% рідше хворіють на рак простати і яєчка. Крім того, рудоволосі люди довше за інших зберігають природний колір волосся: у них вони тьмяніють поступово і в результаті набувають сріблястого відтінку.

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