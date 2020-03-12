Чим небезпечний астероїд Апофіс: коли він долетить до Землі і що може статися

Згідно з останніми підрахунками вчених NASA, астероїд Апофіс максимально наблизиться до Землі 13 квітня 2029 року.

Так, саме цього дня космічний об'єкт діаметром понад 300 метрів вийде на навколоземну орбіту. Чим небезпечний Апофіс для Землі і що про нього відомо, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Астероїд Апофіс: що про нього відомо

Астероїд Апофіс відкрили 19 червня 2004 року двоє американських вчених – Рой Такер і Девід Толен. Спочатку в NASA вважали, що 2029 року Апофіс може впасти на Землю, але пізніше траєкторію руху астероїда переглянули і прийшли до дещо інших висновків.

ілюстративне фото: pixabay.com

Спостереження за астероїдом за допомогою космічного телескопа "Гершель" дозволили астрофізикам розрахувати його розміри.

Так, діаметр Апофіса становить близько 325-340 метрів. Вага астероїда – близько 280 мільйонів тонн.

Чим небезпечний астероїд Апофіс

Завдяки вивченню траєкторії руху астероїда астрономи вирахували, що зближення Апофіса з орбітою Землі станеться 13 квітня 2029 року. Після цього астероїд може змінити траєкторію.

Також астероїд може зблизитися з нашою планетою в квітні 2036 року; в квітні 2068 року; в квітні 2065 року; в квітні 2068 року; в жовтні 2068 року; в квітні 2076 року і в квітні 2077 року.

На думку вчених NASA, у цей час Апофіс максимально близько підійде до навколоземної орбіти. А його середня швидкість може досягати 21-30 тисяч кілометрів на годину.

Приблизно таку картину малюють ЗМІ, повідомляючи про зіткнення Апофіса з Землею ілюстративне фото: SOLARSEVEN / GETTY IMAGES

Така швидкість, а також габарити астероїда можуть становити небезпеку для Землі – особливо в тому випадку, якщо він змінить траєкторію руху і вріжеться у неї. Зіткнення з астероїдом загрожує Землі загибеллю всього живого на планеті.

Крім того, за розрахунками астрофізиків, Апофіз, рухаючись по своїй траєкторії, може зачепити сферу геостаціонарних супутників у 36 тисячах кілометрів від Землі.

Також астероїд може значно зблизитися з гравітаційною свердловиною – місцем, де гравітаційне поле Землі може захоплювати об'єкти, що пролітають повз, або впливати на траєкторію їх руху.

Як вчені планують рятувати Землю від Апофіса

Вчені з Массачусетського технологічного інституту розробили "карту прийняття рішень", де прописали можливі сценарії розвитку подій, такі як зміна траєкторії польоту Апофіса і його зіткнення із Землею.

При цьому фахівці на даний момент пропонують два варіанти порятунку нашої планети від астероїда, що наближається.

ілюстративне фото: vesti.ru

Так, згідно з першим варіантом, пропонується запустити в космос ядерну бомбу, яка підірве Апофіс. Але Землю тоді накриє уламками, що випромінюють радіацію.

Крім того, вчені розглядають варіант відправити до небезпечного астероїда "кінетичний ударник" – корабель, ракету або інший об'єкт, при зіткненні з яким Апофіс змінить свою траєкторію.

Однак обидва ці плани на даний момент не є повноцінними, оскільки точної інформації про склад, масу і щільність астероїда недостатньо.

Щоб зібрати всі потрібні дані, вченим може знадобитися від 3 до 5 років. І ще стільки ж піде на розробку корабля-розвідника і "кінетичного ударника".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астролог сказав, що може врятувати Землю від астероїда Апофіс.

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