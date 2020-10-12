Чи можна змішувати гарячу й холодну: найпопулярніші помилкові твердження про воду

Існує безліч думок, які змушують сумніватися в безпеці питної води.

Так, дехто, наприклад, вважає, що не можна пити воду, яка простояла більше шести годин, що не можна дітям давати гарячу воду, змішану з холодною, а вода, яка довго пробула під сонцем в пляшці, може викликати рак, пише Science and Technology Daily .

Чи можна давати дітям гарячу воду, змішану з холодною

Деякі вважають, що в холодній воді, яку додали до гарячої, міститься багато домішок і бактерій. Насправді холодна кип'ячена вода, вода в пляшках або бочках належної якості, які вже пройшли стерилізацію, безпечна, і її додавання до гарячої безпечне для здоров'я.

Чи може вода, що простояла більше шести годин, викликати діарею

Думка про те, що не можна пити воду після того, як вона постояла більше шести годин, не є точною, оскільки на термін придатності кип'яченої води впливають багато чинників: чистота, герметичність, термоізоляція ємності, температура зберігання і багато іншого.

Чи можна отруїтися після багаторазового кип'ятіння води

Також існує твердження, що в кип'яченій багато разів воді утворюється нітрит азотиста кислота – а точніше, її солі, токсичні для людини. Однак наукою вже доведено, що навіть після 20-кратного кип'ятіння води вміст нітритів в ній набагато нижче небезпечної відмітки.

Чи правда, що бутильована вода, яка довго стояла під сонцем, може викликати рак

Більшість сучасних пластикових пляшок, в яких продається питна вода, виготовлені з поліетилентерефталату (ПЕТ). У них в основному не додають пластифікатор, і при температурі до 120 градусів вони абсолютно безпечні. Навіть якщо в спеку залишити таку пляшку всередині машини на сонці, температура не зможе досягти 120 градусів.

Тому якісна питна вода перевірених виробників у пластикових пляшках, що відповідають національним стандартам, не повинна містити канцерогени навіть після довгого перебування на сонці.

Чи корисна для здоров'я слаболужна вода

Показники питної водопровідної води дійсно мають значення pH в діапазоні від 6,5 до 8,5, але вони стосуються не стану здоров'я, а використовуються в основному для запобігання корозії металевих труб рідинами з більш низьким pH.

Чи може вживання дистильованої води підвищити кислотність

Організм сам здатен підтримувати кислотно-лужний баланс, а зміст кислотно-основних речовин в дистильованій воді насправді дуже низький. Тому така вода не може змінити показник pH людського організму.

Чи може озонована вода лікувати хвороби

Якій би обробці не піддавалася вода, вона складається з водню і кисню, тому неможливо досягти особливого лікувального ефекту від її вживання. Озонована вода, яку виробляють за допомогою домашніх озонаторів води, зазвичай використовується як дезінфікуючий засіб, оскільки озон належить до сильних оксидів. Тривале вживання такої води може призвести до пошкодження слизової оболонки ротової порожнини і шлунково-кишкового тракту, а також знизити імунітет і прискорити старіння.

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