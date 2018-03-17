Чи може риб'яча луска вилікувати рани

Існує не так багато способів застосування риб'ячої луски, однак, на думку вчених з Сінгапурського технологічного університету, вона може допомогти в лікуванні ран і опіків.

Дослідники отримали луску лаврака, тілапії і змієголових риб з сінгапурських рибних ферм, а потім витягли з неї колаген. Коли цей колаген модифікували і нанесли на пошкоджену шкіру мишей, він сприяв її регенерації - утворенню кровоносних і лімфатичних судин, пише видання New Atlas .

Хоча колаген вже давно використовують в пов'язках для ран, його зазвичай отримують зі шкіри корів, свиней або овець. На думку вчених, у використанні таких тварин як джерела сировини є деякі недоліки.

"За культурним і релігійним причинами клінічне застосування цих матеріалів було обмежено. Крім того, вони повинні проходити більше перевірок і обробки через ризик хвороб, які можуть передаватися людям від ссавців", - говорить Клео Чунг, співавтор дослідження.

Риб'яча луска - значно дешевше джерело колагену, оскільки вона є відходом. До того ж, вона може працювати ефективніше.

Раніше "Обозреватель" розповідав про те, чи колаген допомагає зберегти молодість.