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Чи є життя на Марсі: вчені зробили нове відкриття

1.5тЧитати новину російською

Марсохід Curiosity американського космічного агентства NASA виявив органічні молекули метану на Червоній планеті

Як говориться в прес-релізі відомства, це може свідчити про те, що на Марсі колись існувало життя. При цьому, вчені припустили, що можливим джерелом газу можуть бути мікроби.

Відзначається, що знахідка повинна пробудити інтерес і стимул для нових досліджень.

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"Питання того, чи виникла жизнь на Марсі, або існувала раніше, стало набагато простішим, коли ми дізналися, що на його поверхні були органічні молекули", - сказав астробіолог Інге Лобса.

Марсохід

У відомстві також нагадали про відкриття марсохода на дні кратера Гейл, згідно з яким озеро на його поверхні могло бути потенційно жилим.

Curiosity знаходиться в рамках дослідницької місії на Червоній планеті з 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня NASA відправило чергову місію на Марс, в ході якої вчені детально вивчать планету зсередини.

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Теми
Дослідження вченихкосмос
Місце
США
Об'єкти
МарсNASA
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