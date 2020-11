Китай вперше запустив ракету, щоб зібрати зразки ґрунту на Місяці. Історичні відео

У Китаї пройшов успішний запуск у космос важкої ракети-носія "Чанчжен-5" (Chang'e-5).

Вона стартувала з космодрому "Веньчан" на острові Хайнань з апаратом "Чан'е-5". Про це 23 листопада повідомив телеканал CGTN (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пуск відбувся о 04:30 за місцевим часом. Прикметно, що стат ракети кілька разів переносився і спочатку був запланований ще на 2017 рік. Потім місію перенесли на кінець 2019-го, потім – на листопад-2020.

Космічний апарат "Чан'е-5" через 23 дні повинен повернутися на Землю та вперше в історії китайської космонавтики доставити дослідникам зразки місячного ґрунту і гірських порід.

Остання подібна місія була виконана ще 44 роки тому, це робили тільки СРСР і США.

Приблизно через 40 хвилин після запуску місячного зонда ракета успішно відокремилася, передає CGTN у Twitter.

Апарат "Чан'е-5" складається з чотирьох модулів, призначених для посадки на Місяць, зльоту з її поверхні, стикування таперевантаження контейнерів із пробами на орбіті, а також для повернення на Землю.

Відео запуску:

China launches # ChangE5 spacecraft to collect, return samples from the #moon. It's one of the most complicated and challenging missions in China's aerospace history. #LunarProbe pic.twitter.com/rr24M3pSiC - China Xinhua News (@XHNews) November 23, 2020

Як писав OBOZREVATEL, 21 листопада в США стартувала ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. На борту космічного апарату знаходився європейський супутник Sentinel-6.