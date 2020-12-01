Біотерористи можуть обманом змусити вчених виготовляти небезпечні токсини або віруси

Ізраїльські дослідники кібербезпеки заявили про можливість онлайн-атак, націлених на створення токсичних хімічних речовин або смертельних вірусів вченими в їх власних лабораторіях.

Цю проблему виявила команда з Університету Бен-Гуріона в Негеві (Ізраїль), передає Daily Mail.

Уточнюється, що біотерористи можуть заразити шкідливим ПЗ лабораторні комп'ютери, за допомогою якого змінити синтетичну ДНК, яку вчені виробляють для експериментів.

Хакери можуть обходити протоколи, налаштовані для сканування ДНК на предмет шкідливих послідовностей. Такі, наприклад, працюють у Міністерстві охорони здоров'я та соціальних служб США (HHS).

Так, команда вчених змогла обійти ці протоколи "за допомогою стандартної процедури обфускації", тобто, заплутування коду. Внаслідок програмне забезпечення для виявлення сторонніх ДНК не спрацювало.

"Використовуючи цей метод, наші експерименти показали, що 16 із 50 обфусцированих зразків ДНК не були виявлені під час скринінгу відповідно до рекомендацій HHS "найкращої відповідності", – сказано в звіті.

Щоб переконатися в уразливості, вчені опрацювали три різні сценарії. Найскладніший із них використовував численні слабкі місця на трьох рівнях робочого процесу біоінженерії: програмне забезпечення, скринінг біобезпеки та біологічні протоколи.

Як наслідок ученим вдалося змінити ДНК залишку білка Cas9 на ДНК активного патогена, який міг завдати шкоди клітинам-господарям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що хакери з Китаю викрали дані у іспанських дослідних центрів, які розробляли вакцину від коронавірусу.