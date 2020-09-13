Біологічний ритм залежить від статі – дослідження

На біологічні ритми людини впливають вік і стать.

До такого висновку прийшли вчені з університету Пенсільванії, передає Medical Express.

Зокрема, дослідники проаналізували дані більше 53 тисяч людей і з'ясували, що діти й жінки частіше активні вранці та вдень, а чоловіки – ввечері та вночі.

До того ж жінки виявилися більш стійкими до порушень природного циркадного ритму; вони сплять більше за чоловіків і фаза глибокого сну в них триває набагато більше.

Також жінки рідше страждають від порушень сну, зате чоловіки частіше сплять після обіду.

Вчені припустили, що такі відмінності можуть бути пов'язані з роллю матері в жінок, оскільки для них цілком природно мати біологічний ритм, який відповідає ритму дітей. Крім того, попередні дослідження виявили в жінок зв'язок між внутрішнім ритмом та їхнім статевим циклом.

Як відомо, в людей і тварин є кілька біологічних ритмів. Крім циркадного ритму, що відповідає за сон, неспання і метаболізм, є також ритми, що регулюють дихання, частоту серцебиття і оновлення шкіри.

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