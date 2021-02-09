Біля Землі виявили гігантський троянський астероїд: яка його небезпека

На орбіті планети Земля зафіксували великий астероїд під назвою 2020 XL5. Згідно з попередніми даними, розмір космічного тіла становить близько 300 метрів.

На думку астрономів, 2020 XL5 може бути троянським астероїдом, повідомляє Science Alert.

Пояснимо, що троянські астероїди ділять орбітальну траєкторію більших планетних тіл у Сонячній системі. Вони ніби "зависають" у гравітаційно стабільних ділянках, відомих як точки Лагранжа. Вперше астероїди такого типу було виявлено біля Юпітера і названо іменами персонажів Троянської війни.

У таких "кишенях" гравітаційне тяжіння планети і Сонця ідеально врівноважується з доцентровою силою будь-якого невеликого тіла в цій ділянці. Тому таке тіло і утримується на місці. Кожна система з двох тіл має п'ять точок Лагранжа.

Вчені додали, що троянські астероїди не загрожують планетам. Наприклад, у Юпітера є величезна кількість "троянців" – більш ніж 3 тисячі, у Нептуна їх 28, а у Марса – 9.

Додамо, що у Землі на орбіті вже є один троянський астероїд 2010 TK7 розміром близько 300 метрів. У разі підтвердження даних, 2020 XL5 може виявитися другим таким астероїдом.

Станом на лютий 2020 року в Сонячній системі відкрито 7681 такий астероїд, з яких 7642 – на орбіті Юпітера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, повз Землю пронесеться величезний астероїд під назвою 2001 FO32, довжина якого становить 1024 метри.