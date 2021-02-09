Біля Стоунхенджа вчені розкопали дивовижну знахідку. Фото

Біля Стоунхенджа (Британія) було виявлено неолітичні могили (3300-2900 років до нашої ери) і майстерню бронзового століття (2500-1500 рр. до н.е.).

Як повідомляє Wessex Archaeology, вчені знайшли поховання жінки віком від 20 до 30 років, що датується перехідним періодом між неолітом і раннім бронзовим століттям.

У могилі археологи виявили фрагмент мідної голки або шила і поки не встановлений предмет циліндричної форми з чорного сланцю. Аналогів такого артефакту у вчених поки немає, тому вони точно не знають про призначення цієї знахідки. На їхню думку, це можливо була частина посудини, навмисно розбитої перед похованням, або наконечник, що залишився від дерев'яної церемоніальної палиці.

Посудина пізнього бронзового століття, знайдена в одній із стародавніх канав Wessex Archaeology

Також було виявлено частини жолобкової кераміки, характерної для неолітичних культур Великобританії. Ще знайшли крем'яні інструменти і роги оленя, які застосовувалися як землекопні знаряддя. Археологи також розкопали дитячу могилу, в якій виявили вушні кістки.

Не встановлений предмет зі сланцю, знайдений у жіночому похованні Wessex Archaeology

Ще одним дивним об'єктом стала система канав у формі букви С. На думку вчених, спочатку тут був обгороджений простір. Завдяки виявленій в одній із канав керамічній посудині вдалося встановити, що це більш молода будівля, що датується пізнім бронзовим століттям.

Одне з двох поховань кінця неоліту Wessex Archaeology

Всередині і навколо нього дослідники знайшли безліч крем'яних фрагментів зі слідами обвуглювання. Ці залишки можуть свідчити про те, що невідома споруда була металургійною або гончарною майстернею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Стоунхенджем знайшли останки, які розкривають секрет древніх жінок.