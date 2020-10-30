Біля берегів Австралії знайшли риф висотою понад 500 метрів. Фото і відео

Біля узбережжя Австралії, на півночі Великого Бар'єрного рифа, вчені виявили окремий риф, висота якого – більше 500 метрів.

Дослідники назвали знахідку підводним хмарочосом, оскільки вона вища за такі відомі будівлі, як Ейфелева вежа в Парижі або Емпайр-стейт-білдінґ у Нью-Йорку. Риф уперше помітили 20 жовтня, коли проводили картування дна біля узбережжя Північного Квінсленда, повідомляється на сайті Інституту океану імені Шмідта.

За кілька днів вчені провели занурення, використавши підводного робота SuBastian.

За словами дослідників, риф має лезоподібний вигляд, його ширина біля основи – півтора кілометра, а вістря закінчується в 40 метрах від поверхні води. У цьому місці є сім великих окремо розташованих рифів, останній з них виявили наприкінці 1800-х років.

На рифі-хмарочосі мешкає безліч риб, наприклад, крихітна риба-топірець і серебрянка, а також сірі рифові акули. Як зазначає Том Брідж з університету Джеймса Кука, який очолював експедицію, відкриття показує, що люди знають про поверхню Місяця більше, ніж про те, що є біля берегів на Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені передбачили сильний підйом рівня моря. Це призведе до катастрофічних наслідків для острівних держав і густонаселених прибережних регіонів.