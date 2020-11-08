Азіати вдвічі більше схильні до інсульту при COVID-19 – вчені

Азіати в два рази частіше переживають інсульт, якщо в них є COVID-19.

Такі результати показало дослідження Національної лікарні неврології і нейрохірургії Лондона, повідомляє Daily Mail.

Зокрема дослідники виявили, що люди азіатського походження склали вдвічі більшу частину пацієнтів з інсультом у групі, інфікованій коронавірусом, ніж у групі без нього.

Тільки 7% жертв інсульту в групі пацієнтів, неінфікованих COVID-19, були азіатської національності, а серед людей з позитивним результатом тесту на коронавірус цей показник виріс до 19%. Це був найбільший ріст з усіх етнічних груп.

"Наше дослідження показує, що COVID-19 зчинив більший вплив на інсульти в азіатському співтоваристві, ніж в інших етнічних групах. Ми не можемо сказати, грунтуючись на наших даних, чи пов'язано це з тим, що азіати з більшою ймовірністю заражаються COVID-19, але малоймовірно, що це єдине пояснення", – каже провідний автор дослідження доктор Річард Перрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики назвали людей, які можуть ніколи не захворіти на COVID-19. Подальше дослідження може допомогти в розробці ефективної вакцини і методів лікування хвороби.