Астрономи зробили найчіткіше фото плями на Сонці

Астрономи змогли зробити найчіткіше фото плями на Сонці. Його зафіксував телескоп Inouye Solar Telescope, встановлений на вершині вулкана Халеакала острова Мауї.

Як повідомили на Telegram-каналі Naked Space, телескоп досі перебуває на завершальній стадії введення в експлуатацію й знімок такого роду став для нього першим.

Однак його якість, на думку вчених, свідчить про великий прорив у спостереженні головної зірки Сонячної системи з поверхні Землі в наступному 11-річному циклі світила.

Найчіткіше фото плями на Сонці. Telegram-канал Naked Space

Просторова роздільна здатність зображення зафіксованої сонячної плями приблизно в 2,5 раза вища, ніж у всіх коли-небудь отриманих раніше. На ньому можна побачити магнітні структури розміром до 20 км.

Нагадаємо, що в липні співробітники Європейського космічного агентства і NASA продемонстрували перші фото Сонця великим планом. Отримати їх вдалося завдяки апарату EUI, який пролетів від зірки на відстані 77 млн кілометрів.

А за допомогою телескопа Hubble учені отримали найглибший знімок видимої частини Всесвіту. Під час споглядання на нього створюється відчуття руху в трубі.

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