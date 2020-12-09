Астрономи зробили найчіткіше фото плями на Сонці

Вікторія Довгань наука 01:20, 10.12.2020

Астрономи змогли зробити найчіткіше фото плями на Сонці. Його зафіксував телескоп Inouye Solar Telescope, встановлений на вершині вулкана Халеакала острова Мауї.

Як повідомили на Telegram-каналі Naked Space, телескоп досі перебуває на завершальній стадії введення в експлуатацію й знімок такого роду став для нього першим.

Однак його якість, на думку вчених, свідчить про великий прорив у спостереженні головної зірки Сонячної системи з поверхні Землі в наступному 11-річному циклі світила.

Найчіткіше фото плями на Сонці.
Telegram-канал Naked Space

Просторова роздільна здатність зображення зафіксованої сонячної плями приблизно в 2,5 раза вища, ніж у всіх коли-небудь отриманих раніше. На ньому можна побачити магнітні структури розміром до 20 км.

Нагадаємо, що в липні співробітники Європейського космічного агентства і NASA продемонстрували перші фото Сонця великим планом. Отримати їх вдалося завдяки апарату EUI, який пролетів від зірки на відстані 77 млн кілометрів.

А за допомогою телескопа Hubble учені отримали найглибший знімок видимої частини Всесвіту. Під час споглядання на нього створюється відчуття руху в трубі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • після мінімуму своєї активності в грудні 2019 року Сонце вступило в новий 11-річний цикл, пік якого можна буде спостерігати в липні 2025 року.

  • З огляду на це людей закликали підготуватися до можливих проблем із технікою й електронними технологіями.

  • Зазначимо, що в грудні Землю накриють три магнітні бурі. Дві з них будуть слабкими, а одна – середньою.

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Технології наука

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