Астрономи заявили про таємниче зникнення величезної чорної діри

У галактиці Abell 2261, яка знаходиться в 2,7 мільярда світлових років від Землі, загадково зникла надмасивна чорна діра.

Раніше вчені вважали всередині галактики знаходиться чорна діра масою 3-100 мільярдів Сонць. Але останні дослідження показали, що її там немає, пише Arxiv.org.

У своїй роботі астрономи користувалися космічною рентгенівською обсерваторією Chandra, яка шукала ознаки перегрітої речовини, що впало в гігантську чорну діру. Але після обробки даних, вчені прийшли до висновку, що чорну діру могло викинути за межі галактики, де б вона злилася з іншого чорною дірою, що породило б гравітаційну хвилю.

У своєму дослідженні астрономи знайшли ознаки з'єднання двох надмасивних чорних дір. Так ядро галактики Abell 2261 набагато більше, ніж аналогічні розміри схожих зоряних систем. Також відстань між центром галактики і найближчим щільним скупченням зірок становить близько двох тисяч світлових років, що досить далеко. Це відбувається, коли дві чорні діри, що зближуються починають відштовхувати зірки, що знаходяться поруч, пояснили вчені.

Але Chandra не знайшла ознак існування самої чорної діри. На думку дослідників, це говорить про те, що чорна діра занадто повільно поглинає речовину, залишаючись непомітною для астрономів, або вона встигла сховатися досить далеко з центру своєї галактики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські астрономи вперше зняли появу чорної діри у Всесвіті.

Також в 2020 році Нобелівська премія з фізики була присуджена вченим, які займаються дослідженням чорних дір.