Астрономи зафіксували на фото "воскресіння" зірки

Вікторія Довгань наука 05:20, 3.12.2020

Астрономам вдалося сфотографувати на фото унікальну зірку J005311, яка утворилася в результаті злиття двох "мертвих" зірок – білих карликів.

Світлину опублікували на Telegram-каналі Naked Space, зазначивши, що небесні тіла такого типу є вкрай рідкісними.

Момент утворення зірки із двох "мертвих" зірок.
Telegram-каналі Naked Space

Річ у тому, що білі карлики самі собою вже не здатні до термоядерного синтезу. Однак їх злиття та взаємне стиснення один об одного, яке виникає, можуть заново запустити цей процес. Завдяки цьому із двох "мертвих" утворюється справжня нова зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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