Астрономи зафіксували на фото "воскресіння" зірки

Астрономам вдалося сфотографувати на фото унікальну зірку J005311, яка утворилася в результаті злиття двох "мертвих" зірок – білих карликів.

Світлину опублікували на Telegram-каналі Naked Space, зазначивши, що небесні тіла такого типу є вкрай рідкісними.

Річ у тому, що білі карлики самі собою вже не здатні до термоядерного синтезу. Однак їх злиття та взаємне стиснення один об одного, яке виникає, можуть заново запустити цей процес. Завдяки цьому із двох "мертвих" утворюється справжня нова зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL: