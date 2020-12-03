Астрономи зафіксували на фото "воскресіння" зірки
Астрономам вдалося сфотографувати на фото унікальну зірку J005311, яка утворилася в результаті злиття двох "мертвих" зірок – білих карликів.
Світлину опублікували на Telegram-каналі Naked Space, зазначивши, що небесні тіла такого типу є вкрай рідкісними.
Річ у тому, що білі карлики самі собою вже не здатні до термоядерного синтезу. Однак їх злиття та взаємне стиснення один об одного, яке виникає, можуть заново запустити цей процес. Завдяки цьому із двох "мертвих" утворюється справжня нова зірка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше астрономам NASA і Європейського космічного агентства вдалося сфотографувати момент втягування галактики NGC 2799 у центр сусідньої NGC 2798.
Крім того, телескоп NASA Hubble зафіксував галактику NGC 1614, утворену в результаті злиття двох інших галактик. Це космічне явище в майбутньому очікує й Чумацький шлях.
Ще одне недавнє відкриття вчених – галактика-"трансформер" LRG-3-817, також відома як SDSS J090122.37 + 181432.3. Її зображення спотворено ефектами гравітаційного лінзування.